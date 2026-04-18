Rivedere la presenza nelle finanza? Dopo il “sì” a Lovaglio, il mercato si prepara a colpi a sorpresa di Milleri

Milano. Il ribaltone di Siena e il nuovo corso francese di Banco Bpm hanno acceso la fantasia della Borsa, dove ieri si sono visti forti acquisti sui titoli di entrambe le banche che, secondo un disegno che piace al governo Meloni, potrebbero finire aggregate in un tempo neanche troppo lontano. Parallelamente, c’è un altro affare che sta suscitando un’attesa crescente sul mercato proprio per gli effetti che potrebbe avere nel mondo bancario ed è un affare di famiglia: il riassetto della Delfin tra gli eredi Del Vecchio e l’eventuale dismissione delle partecipazioni finanziarie. La mossa di Milleri di schierare tutto il peso della holding a favore del ritorno di Luigi Lovaglio al vertice di Mps è stata una “scelta” personale ha detto ieri l’industriale Pierluigi Tortora, promotore della lista, spiegando di non avere mai parlato con nessun investitore.

Se da un lato occorre lavorare al superamento dei patti parasociali che impediscono la vendita di singole quote senza il consenso unanime (e questo per volontà del defunto fondatore di Luxottica), dall’altra occorre trovare le risorse necessarie per liquidare i fratelli (9-10 miliardi). Secondo alcune indiscrezioni, Leonardo jr starebbe trattando con le banche un prestito sindacato ma per raggiungere l’obiettivo sarebbe necessario detenere almeno una parte del capitale necessario oppure offrire garanzie sufficienti. Ed è inevitabile che tale scelta abbia avuto anche l’effetto di riportare l’attenzione sui movimenti della dinasty degli occhiali, custode di un portafoglio di partecipazioni bancarie e assicurative che vale almeno 15 miliardi. Al momento non c’è nulla di imminente sul tavolo e Delfin ha smentito più volte indiscrezioni di stampa sulla vendita delle quote in Mps e in Unicredit. Ma tutto si tiene in questo intreccio di interessi industriali, finanziari e politici. Un pool di banche e un esercito di avvocati e advisor finanziari sta lavorando da tempo intorno alla proposta di Leonardo Maria Del Vecchio di rilevare le quote dei fratelli Luca e Paola in Delfin (12,5 per cento ciascuna). Il suo obiettivo è diventare l’azionista di riferimento della holding (con il 37,5 per cento) sbloccando l’impasse che si è creata tra gli otto eredi dopo la scomparsa del padre Leonardo Del Vecchio. Ma si tratta di un’operazione complessa e costosa.Secondo alcune indiscrezioni, Leonardo jr starebbe trattando con le banche un prestito sindacato ma per raggiungere l’obiettivo sarebbe necessario detenere almeno una parte del capitale necessario oppure offrire garanzie sufficienti.

Ecco perché l’orientamento alla vendita almeno di una parte delle partecipazioni bancarie si è fatto pian piano largo tra gli otto eredi Del Vecchio: sarebbe l’unico modo per arrivare fino in fondo alla decisione di privilegiare l’autonomia di ciascuno lasciando a Leonardo jr il ruolo di azionista di riferimento. Secondo alcune fonti finanziarie, l’accordo tra Leonardo Jr e i due fratelli sarebbe vicino. In definitiva, si tratta di due partite separate – riassetto Delfin ed eventuale vendita delle partecipazioni – ma si sovrappongono per un tema di sostenibilità economica di tutta la manovra che altrimenti non si tiene. Attualmente, Delfin possiede partecipazioni in colossi come Unicredit (2,7 per cento), Generali (10 per cento), Mps-Mediobanca (17,5 per cento), tutti i maggiori protagonisti del risiko bancario che negli ultimi due anni ne ha fatto lievitare a dismisura i prezzi tant’è che la plusvalenza teorica rispetto ai valori di acquisto è di circa 8-9 miliardi, cifra che potrebbe essere suddivisa tra gli eredi garantendo loro l’inizio di un percorso di autonomia. A questo disegno non mancano le controindicazioni. Eccetto Mps, si tratta, infatti, di investimenti storici che Leonardo Del Vecchio amava realizzare seguendo una strategia di diversificazione del capitale e in un’ottica di bilanciamento della redditività rispetto al business industriale che può avere alti e bassi.