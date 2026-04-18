L’appello di Confartigianato: è ora di un Next Generation EU dell’energia

Il fermo dei Tir proclamato dalle sigle degli autotrasportatori riunite in Unatras certifica una situazione sempre più difficile per le imprese e per l’economia reale a causa della crisi geopolitica in Medio Oriente. “Il clima resta di profonda incertezza” denuncia il Presidente di Confartigianato, Marco Granelli, snocciolando i dati dell’impennata di costi energetici che sta colpendo duramente sia il settore manifatturiero che quello dei servizi. “Rispetto a soli due mesi fa, il prezzo del gas è aumentato del 48%, quello dell’elettricità del 25% e il gasolio è rincarato del 20%. Per le nostre aziende di trasporto merci e persone, il carburante incide tra il 25% e il 35% dei bilanci, costringendo gli imprenditori ad anticipare una liquidità che spesso manca”. Non va meglio sul fronte dei prezzi dei metalli e minerali, che nell’ultimo anno sono aumentati del 23%.