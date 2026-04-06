Giorgetti propone, Bruxelles frena: il rischio flop di tassare gli extraprofitti energetici

Bruxelles ha confermato di star “attentamente” valutando la proposta dei cinque stati e che risponderà a tempo debito. “Sebbene non ci troviamo nella stessa situazione” del 2022, hanno sottolineato dalla Commissione, “è importante tenere conto degli insegnamenti” di quando è stato introdotto quel regolamento. Accanto alla cortesia istituzionale, nelle ultime ore sarebbe emersa una certa prudenza dalle parti di Palazzo Berlaymont, secondo cui l’introduzione di una misura Ue coordinata per tassare gli extraprofitti legati al caro-petrolio non garantirebbe necessariamente la rapida disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive per gli stati membri per coprire eventuali ulteriori spese di bilancio derivanti da questa crisi.