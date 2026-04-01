Aumentare i permessi gratuiti di emissione è la via giusta contro gli Ets

E contribuisce in modo decisivo all’avvicinarsi dello spettro della recessione sull’economia europea. Che senso ha che da una parte i governi si industrino a destinare ingenti risorse pubbliche per alleviare i costi dell’energia e dall’altra i governi e l’Europa incamerino cifre ben più importanti dalla riscossione dell’ETS? Cosa che, peraltro, accade anche con altre imposte sull’energia, come le accise sui carburanti, sui quali i governi lucrano quando sono in aumento, grazie all’aumento dell’IVA. L’ETS ha certamente favorito storicamente la sostituzione del carbone con il gas e dato una spinta alla produzione da rinnovabili, peraltro già largamente incentivata in altri modi. Ma oggi le rinnovabili hanno il costo di produzione puntuale più basso di ogni altra fonte e quindi un prezzo artificialmente alto dell’energia si traduce di fatto, per le rinnovabili, in una rendita senza merito e in profitti ingiustificati. L’Unione Europea ha annunciato di voler rivedere l’intero sistema. Uno dei problemi, forse il principale, è rappresentato dalla rigidità del sistema ETS, oltre che dalle manovre speculative che ormai si esercitano su un mercato, quello degli ETS, ampiamente finanziarizzato. L’ammontare dell’imposta rimane fisso, a prescindere da quale sia il costo del bene sottostante tassato. Probabilmente rendere flessibile l’ammontare della tassa, adattandolo ai variabili costi dell’energia, come proposto anche da Roger Abravanel sulle pagine del Corriere, potrebbe essere una buona idea. Ma la proposta dell’istituzione di una banca europea dell’energia appare macchinosa e certamente necessita di tempi inconciliabili con l’urgenza della situazione. Probabilmente più efficace e rapido sarebbe aumentare nuovamente, e in maniera consistente, la quota di permessi di emissione da concedere gratuitamente agli utilizzatori dei combustibili tassati, compresi i produttori di energia. Certo, questo significa rinunciare a importanti introiti per i bilanci pubblici, ma certamente inferiori alle conseguenze che derivano dalla perdita di competitività dell’industria europea, dal rallentamento della crescita e forse da una prossima recessione.