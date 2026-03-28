Il “sì” miliardario di Silicon Box a Novara è una gran notizia per l’Italia

Pur senza indulgere a voli pindarici la svolta del dossier Silicon Box è un’ottima spinta al territorio e più in generale al sistema Italia. Con Intel non era finita bene e invece con i singaporiani, nonostante la scomparsa avvenuta nel frattempo del fondatore Sutardja, sono stati superati tutti gli ostacoli. Ora gli amministratori piemontesi vorrebbero copiare, per la parte che potranno, l’esempio della Silicon Saxony: che attorno a Dresda ha creato il più grande distretto della microelettronica continentale, un parco tecnologico e ha attratto in loco un colosso dei chip come la taiwanese Tsmc. Intanto per centrare il primo obiettivo Novara ha dovuto attendere i 20 mesi passati dalle anticipazioni al closing e il superamento di una stasi che nel 2025 aveva autorizzato i peggiori pensieri. Un ruolo chiave nello sbloccare l’iter e nel gestire l’erogazione del contributo pubblico (1,3 miliardi), tramite lo strumento del contratto di sviluppo, lo ha avuto e l’avrà Invitalia che assicurerà anche il coordinamento territoriale con il sindaco leghista di Novara e commissario straordinario, Alessandro Canelli.