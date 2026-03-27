Un bonus a Brescia per lavorare a Pasqua: operai a favore, sindacato contro

Il presidente del gruppo siderugico Feralpi e di Confindustria Lombardia, Giuseppe Pasini, ha messo le mani avanti. “Sono imbarazzato a far lavorare la mia gente a Pasqua e Pasquetta, hanno diritto di stare con la famiglia – ha dichiarato al Corriere di Brescia – Ma dobbiamo fare i salti mortali per star dietro alle oscillazioni dei costi dell’energia e li facciamo fare anche ai nostri dipendenti”. Ma cosa è successo di tanto rilevante da giustificare queste dichiarazioni? Tutto parte da Terna e da un surplus di energia che viene dal fotovoltaico: per evitare di dover scollegare gli impianti – e sprecare risorse – a Pasqua, Pasquetta e le altre feste civili (primo Maggio, 25 aprile e 2 giugno) la società ha offerto alle principali acciaierie della provincia di Brescia (e non solo) di tener aperti gli impianti e di accendere i loro forni elettrici. La proposta è stata accompagnata dall’impegno ad applicare per quei giorni tariffe iper-agevolate. Ai siderurgici bresciani, come testimonia l’esternazione di Pasini, non è parso vero di poter mitigare i costi dell’energia (“siamo in balia di Terna”) e ridurre la salatissima bolletta di queste settimane. E quindi si sono rivolti ai loro operai per cercare di organizzare le squadre “minime” necessarie per far lavorare gli stabilimenti e non perdere la preziosa occasione. Obiettivo centrato senza grandissime difficoltà. I protagonisti di quest’avventura imprenditoriale sono ovviamente preoccupatissimi per i riflessi della guerra in Medio Oriente e i gruppi interessati rispondono ai nomi di Ori Martin, Alfa Acciai, Feralpi, Ferriere Valsabbia, Duferco e anche il cremonese Arvedi. Il fior fiore dell’industria del ferro della Lombardia guidata da veri capitani di industria capaci di scegliere al momento opportuno. Capitani di industria altrettanto pragmatici da saper che un’operazione di questo tipo, con tutti i sacrifici annessi e connessi, si può fare solo mettendo mano al portafoglio e offrendo agli operai incentivi di sicuro impatto.