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Mps è tornata al centro del mercato. Lezioni per il futuro

Grazie a una buona gestione, la banca è riemersa dal suo sprofondo: prima ha messo i conti in ordine, poi è tornata in utile e infine ha ripreso a emettere dividendi. Un successo che rende meno importante sapere chi sarà il prossimo amministratore delegato dopo la revoca delle deleghe a Luigi Lovaglio