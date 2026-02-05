una gabella inutile
Contro la follia della tassa etica
Una misura del tutto indifendibile che fa sottostare un professionista del settore a un'aliquota marginale del 68 per cento. Inoltre è inutilmente bacchettona, perché non dovrebbe spettare al fisco tracciare il confine tra ciò che è morale e quel che non lo è
Il paese europeo con l’aliquota marginale più alta sul reddito personale è la Danimarca, dove al di sopra dei 375 mila euro annui si paga circa il 60,5 per cento. Se vi sembra tanto, sappiate che c’è di peggio: in Italia, i redditi derivanti dalla produzione e distribuzione di materiale pornografico sono soggetti alla cosiddetta tassa etica, cioè un’addizionale Irpef o Ires del 25 per cento. Questo significa che un professionista del settore, con un reddito superiore a 50 mila euro (85 mila se forfettario), dovrebbe sottostare a un’aliquota marginale del 68 per cento, al netto di addizionali regionali e locali. La più alta al mondo. La cosiddetta tassa etica risale al 2006 ma ha acquisito importanza negli ultimi anni, col diffondersi delle piattaforme come OnlyFans e Patreon che hanno fatto emergere molti di questi professionisti (e i loro redditi). Si tratta di una evidente ingiustizia, visto che persone che svolgono legittimamente il proprio lavoro devono sostenere un carico fiscale incomparabilmente più alto rispetto a chi, pur con redditi analoghi, si dedica ad altre mansioni. E’ una norma inutilmente bacchettona, perché non dovrebbe spettare al fisco tracciare il confine tra ciò che è morale e quel che non lo è, e perché comunque non sarà certo questo tributo a far calare la domanda di contenuti a luci rosse. Ed è una gabella praticamente inutile ai fini del finanziamento della colossale spesa pubblica italiana, visto che il suo gettito è probabilmente limitato. Insomma: si tratta di una misura del tutto indifendibile. Hanno fatto bene i Radicali e i parlamentari Giulia Pastorella e Marco Lombardo di Azione a lanciare una campagna per eliminarla: oltre tutto, ai fini della sua applicazione sono considerati pornografici perfino contenuti che non mostrano atti sessuali espliciti, quali foto di mani o piedi. Ma al di là di questo, ciò che suona insopportabile è che il braccio del fisco si insinui nella vita privata delle persone.
il crac
Epilogo della Pop di Bari: risarcimenti alle banche, non ai risparmiatori
La condanna a 122 milioni degli ex vertici della banca pugliese sta alimentando la speranza di un risarcimento per migliaia di azionisti. Ma ad averne diritto sarebbe il Fondo interbancario per la tutela dei depositi, a parziale ristoro per il suo intervento di salvataggio: 1.170 miliardi. Storia di una crisi clamorosa
L'analisi