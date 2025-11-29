I rinnovi dei contratti non vanno male

Giornalisti a parte, il 2025 ha consegnato buone notizie (e tolto argomenti alla Cgil). Dopo 17 mesi e 40 ore di sciopero è stato chiuso il più importante dei contratti nazionali di lavoro: quello dei metalmeccanici

I giornalisti sono in fermento per il mancato rinnovo del contratto nazionale scaduto da 10 anni. Due lustri nei quali nel mondo dell’editoria è successo di tutto senza che i patti tra aziende del settore e dipendenti registrassero le novità e concordassero una nuova strumentazione di relazioni industriali per farvi fronte e in qualche modo prefigurare il futuro. La vertenza dei giornalisti, ancora aperta, è in controtendenza però con l’andamento della contrattazione in Italia. Si è chiuso dopo 17 mesi e 40 ore di sciopero il più importante dei contratti nazionali di lavoro, quello dei metalmeccanici che riguarda 1,5 milioni di lavoratori. L’aumento medio previsto è stato di 205 euro, una cifra più bassa di quanto avessero chiesto i sindacati in piattaforma ma che comunque è stata accolta con soddisfazione più dalle tute blu che dai titolari di Pmi alla prese con una difficilissima congiuntura di mercato. Nel corso del 2025 hanno chiuso tutti i contratti del pubblico impiego con grande soddisfazione della Cisl e mugugni, invece, in casa Cgil. Pur con qualche eccezione e qualche ritardo le categorie sono riuscite a esercitare i loro diritti e far funzionare la logica dei patti negoziali sia con le controparti private sia con quelle pubbliche. Non è stata una stagione contrattuale da incorniciare perché dominata dalla volontà sindacale di recuperare a ogni costo il potere d’acquisto compromesso dall’inflazione degli scorsi anni ma tutto sommato ci si può accontentare. A riprova del dialogo non interrotto tra Cgil-Cisl-Uil e Confindustria c’è un tavolo aperto i cui sviluppi a questo punto vedremo solo nel prossimo anno. Più frantumato è il fronte dei rapporti tra confederali e governo (il 12 dicembre la Cgil ha proclamato un ennesimo sciopero generale, all’insegna del mero “blocchiamo tutto”). Di sicuro però la chiusura positiva del contratto dei metalmeccanici, come raccontano oggi Marco Leonardi e Leonzio Rizzo, toglie impatto alla scadenza del 12 dicembre e fa apparire ancora più netta la scelta della Cgil di organizzare una protesta di puro posizionamento politico.