La Cgil proclama lo sciopero generale per il 12 dicembre. Meloni ironizza: "E che giorno è?"

Il sindacato di Maurizio Landini scenderà in piazza contro la legge di Bilancio definita "ingiusta e sbagliata", Ad annunciarlo il presidente dell'assemblea generale Fulvio Fammoni. Ma l'Usb li aveva già anticipati: sciopererà il 28 novembre a Genova. La Uil si smarca. E su X la premier ironizza sulla scelta della data: è un venerdì

La Cgil ha indetto uno sciopero generale per il 12 dicembre contro la legge di Bilancio del governo Meloni definita "ingiusta e sbagliata". Lo ha annunciato questa mattina il presidente dell'assemblea generale a Firenze, Fulvio Fammoni, durante l'assemblea nazionale. La Uil però ha già fatto sapere però che non scenderà in piazza al fianco della Cgil. E' la prima volta, da quando a Palazzo Chigi c'è Giorgia Meloni, che il sindacato guidato da Pier Paolo Bombardieri sceglie di non partecipare alla protesta contro la manovra insieme alla Cgil. Lo sciopero si pone l'obiettivo, "a fronte della grave condizione economica e sociale del Paese, di cambiare, nel corso della discussione in Parlamento, il disegno di legge di Bilancio 2026". L'intento è, spiega il sindacato, quello di "ottenere risposte per le persone che rappresentiamo, e supportare tutte le vertenze aperte per il rinnovo dei Contratti collettivi nazionali di lavoro scaduti, a partire da quelli delle farmacie, igiene ambientale, meccanici, sanità privata, industria cartaria e telecomunicazioni". Appena ricevuta la notizia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato su X ironizzando sul fatto che anche questa volta lo sciopero capiterà di venerdì: "Nuovo sciopero generale della Cgil contro il governo annunciato dal segretario generale Landini. In quale giorno della settimana cadrà il 12 dicembre?".

Nuovo sciopero generale della CGIL contro il Governo annunciato dal segretario generale Landini.

In quale giorno della settimana cadrà il 12 dicembre? — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 7, 2025

Ma lo sciopero indetto dalla Cgil arriva tardi: l'Unione sindacati di base (Usb) li aveva già preceduti, annunciando la mobilitazione “contro la manovra di guerra, contro l’impoverimento del lavoro e per una nuova redistribuzione della ricchezza” per venerdì 28 novembre a Genova. Alla protesta del sindacato di base parteciperà anche Greta Thunberg che il giorno dopo si recherà a Roma per la manifestazione nazionale indetta sempre dalle sigle autonome di sinistra. La mossa della Usb ha messo Landini nella posizione di non poter indire un altro sciopero, secondo le regole sulla rarefazione delle astensioni generali dal lavoro, nei dieci giorni precedenti e nei dieci giorni successivi a quello dei sindacati di base. E' per questo che il segretario della Cgil ha scelto il 12 dicembre.

Allo sciopero indetto da Landini, lo abbiamo detto, non prenderà parte la Uil che già aveva disertato la manifestazione organizzata sempre dalla Cgil il 25 ottobre scorso contro l’economia di guerra e la manovra. Infatti da almeno un anno, tra la maggiore e la minore delle confederazioni si nota una presa di distanze lenta ma costante. Il sindacato di Bombarideri, pur critico sulla legge di Bilancio, ha detto che: "In questa manovra siamo riusciti a ottenere un risultato che è quello di parlare di contratti, che per noi sono un elemento di democrazia economica". E "la scelta di dare 2 miliardi al rinnovo dei contratti è una scelta economicamente importante, intanto riguarda 4 milioni di lavoratori poveri". Tuttavia "la riduzione delle aliquote Irpef ha sempre dimostrato nel tempo che ha favorito i ceti più alti".