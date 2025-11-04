Tracce di nuovi poli bancari

Ifis fa ordine in casa Illimity e crea uno spazio per un mercato diversificato

La vendita della piccola banca digitale Hype è per Banca Ifis il primo passo di un processo di vendita di attività ritenute non strategiche che sono state acquisite con l’operazione su Illimity Bank. Nell’affollato risiko italiano, Banca Ifis è stata l’unica ad avere messo da subito sul piatto soldi in contanti per conquistare la sua “preda”, l’istituto fondato nel 2018 da Corrado Passera, il quale alla fine ha consegnato il suo pacchetto di azioni uscendo di scena.

L’opas (offerta pubblica di acquisto e di scambio) su Illimity è costata complessivamente circa 300 milioni (tra titoli e cash), un investimento che riflette la strategia di diversificazione messa in campo da Banca Ifis: dalla gestione dei crediti deteriorati (Npl) al business bancario diretto e retail. Il presidente, Ernesto Fürstenberg Fassio, ha spiegato che la cessione di Hype consente di liberare capitale e di realizzare le sinergie promesse al mercato per dare vita a un gruppo bancario sempre più a supporto delle piccole imprese e del sistema Italia. Il disegno industriale è, comunque, a tutto tondo e punta – attraverso il progetto Füstenberg – a creare un polo bancario attivo anche nel private banking e nel wealth management, i settori che in questo momento stanno assicurando alle aziende di credito un flusso di profitti crescente. La partecipazione del 50 per cento nella digitale Hype è stata ceduta da Banca Ifis per 85 milioni a Banca Sella, dove l’iniziativa è nata nel 2015, e che già ne possiede l’altra metà. L’obiettivo di Banca Ifis è ora quello di andare avanti con l’incorporazione di Illimity di cui è stato rilevato l’intero capitale e avviato il delisting dalla Borsa.

La creazione di un nuovo perimetro di Gruppo che si basa su un modello di business diversificato ma anche coerente con la storia dell’istituto di proprietà della famiglia Fürstenberg prevede ulteriori cessioni di asset, il lancio di nuove iniziative bancarie e, probabilmente, riserverà alcune sorprese.