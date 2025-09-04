I benefici dell'accordo Ue-Mercosur secondo una delle più grandi banche del Brasile

Sicurezza alimentare ed energetica per l'Europa, nuovi sbocchi per i settori più competitivi dei paesi sudamericani. Un rapporto di Banco Bradesco offre spunti chiave sulla portata politica ed economica del trattato, che apre un percorso di integrazione senza precedenti in un contesto di crescente protezionismo

L’accordo commerciale tra l’Unione europea (Ue) e il Mercosur continua ad avanzare in un contesto di tensioni globali e promette di cambiare la mappa del commercio internazionale. Un recente rapporto di Banco Bradesco, una delle banche più grandi del Brasile, analizza gli impatti settoriali per Brasile e Argentina e offre spunti chiave sulla portata politica ed economica di questo patto storico.

Una svolta politica strategica

Sul piano politico, l’accordo è interpretato come un segnale di avvicinamento tra Europa e America del Sud in un contesto di crescente protezionismo e competizione tra grandi potenze. L’Ue mira a diversificare i suoi fornitori di alimenti ed energia, riducendo la dipendenza dalla Russia e dagli Stati Uniti, mentre il Mercosur – e in particolare il Brasile – guadagna un canale di inserimento internazionale che lo posiziona come partner affidabile nella geopolitica globale. Tuttavia, le tensioni non scompaiono. Paesi europei come Francia e Irlanda mantengono riserve per l’impatto sulla propria agricoltura, e all’interno del Mercosur alcuni settori temono che l’apertura commerciale possa colpire le industrie locali meno competitive.

Il motore economico dell’accordo

Sul piano economico, il rapporto di Bradesco sottolinea che l’accordo può aprire un mercato di 450 milioni di consumatori ai prodotti del Mercosur, con soia, mais, carne e petrolio come principali protagonisti. Per il Mercosur, i benefici sono evidenti: espansione delle esportazioni agricole ed energetiche, attrazione di investimenti e possibilità di consolidare catene di valore regionali. Per l’Ue, l’accordo garantisce accesso stabile ad alimenti e materie prime strategiche in un momento di incertezza negli approvvigionamenti globali.

Brasile e Argentina: opportunità e sfide

Per il Brasile, circa il 15% delle esportazioni è diretto verso l’UE, con forte concentrazione in petrolio (11 miliardi di dollari), soia, caffè e carne. I settori più esposti alla concorrenza internazionale includono il greggio, la soia, il mais e la carne, oltre a tabacco, pasta chimica di legno e componenti industriali. L’impatto stimato sul pil brasiliano è una crescita aggiuntiva tra lo 0,3% e lo 0,5% nel lungo periodo, con benefici concentrati in agro ed energia, ma con pressioni sui comparti manifatturieri meno competitivi.

Nel caso dell’Argentina, le esportazioni verso l’UE rappresentano circa il 13% del totale, trainate da carne, soia e derivati, biodiesel, vini e prodotti chimici. I settori vincitori con l’accordo includerebbero carne bovina e avicola (grazie a nuove quote tariffarie), vini e biodiesel, mentre i più vulnerabili sarebbero l’automotive, la componentistica e le manifatture. L’impatto sul pil argentino è stimato tra lo 0,2% e lo 0,3% nel lungo periodo, con vantaggi concentrati nel settore agroesportatore.

Un bilancio regionale

L’accordo promette più esportazioni e diversificazione dei mercati per Argentina e Brasile, consolidando il Mercosur come fornitore di alimenti ed energia per l’Europa. Allo stesso tempo, implica una sfida per le industrie locali, chiamate ad affrontare una concorrenza più dura dai produttori europei. Nel complesso, il Mercosur potrebbe aggiungere circa lo 0,4% al pil regionale in un orizzonte decennale, a condizione che i paesi sappiano adattare le proprie strutture produttive e sfruttare appieno i benefici dell’accesso ampliato al mercato europeo.

Un patto con sfide

L’accordo non è privo di ostacoli. La clausola ambientale sarà decisiva: l’Europa esige garanzie solide in materia di sostenibilità, soprattutto per quanto riguarda la salvaguardia dell’Amazzonia e di altri biomi sudamericani. Inoltre, l’apertura potrebbe mettere sotto pressione le industrie locali del Mercosur, costrette a competere con prodotti europei di maggiore sofisticazione tecnologica.

Un’opportunità storica

Il rapporto di Bradesco conclude che, nonostante i rischi, l’accordo apre un percorso di integrazione senza precedenti. Per l’Europa significa diversificare i rischi in tempi di incertezza. Per il Mercosur rappresenta un trampolino per guadagnare protagonismo globale.

In parole semplici: l’alleanza Ue–Mercosur non è solo un trattato commerciale, ma una scommessa strategica per entrambi i blocchi, con benefici economici tangibili e un impatto politico capace di ridefinire le relazioni tra due regioni storicamente vicine, ma finora insufficientemente connesse.