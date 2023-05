Governare le politiche attive sul lavoro, senza pregiudizi. Si può. Orlando risponde a Giannino

Al direttore - Noto che il suo giornale negli ultimi giorni si è occupato di me e delle riforme fatte o avviate nella mia esperienza al ministero del Lavoro lo scorso governo. Devo confessare una cosa, però, su cui sono stato colto in fragrante: si è vero, ammetto di essermi sempre battuto per estendere le tutele a tutti i lavoratori, a tutti indipendentemente da tipologie contrattuali e soglie dimensionali del datore con la riforma degli ammortizzatori sociali e ai lavoratori digitali con la ratifica di una direttiva europea sulla trasparenza dell'algoritmo (ora cancellata dalla destra “sociale” del governo Meloni) e con il lavoro in UE sulle piattaforme digitali il cui lavoro mi auguro non si voglia buttare a mare. Mi sono poi speso con altri ministri dell’Unione affinché si prevedesse una tutela per i lavoratori digitali equiparando la loro condizione e quindi le loro tutele a quelle dei lavoratori dipendenti quando vi sono sintomi evidenti del fatto che il loro lavoro è tutt’altro che autonomo. Quindi ammetto di non cogliere il particolare grado di libertà (se non per le imprese digitali) per il lavoratore che a vostro avviso si desume dall’assenza di tutele per il lavoratore. Non corrisponde, invece per nulla al vero ciò da voi scritto in ordine ad Anpal. Senza entrare nel merito del fatto che creare un’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro e ora chiuderla non sembra sia una idea proprio brillante, ci tengo a chiarire alcuni aspetti citati da Oscar Giannino nel suo articolo sul vostro giornale con superficialità e una certa approssimazione pregiudiziale. Anpal venne istituita nel 2015 facendo un collage di diversi uffici pubblici e con un enorme limite: non venne prevista la selezione e l’assunzione di professionalità specifiche, ne’ una dotazione organizzativa adeguata, anzi la norma istitutiva prevedeva espressamente che la nuova Agenzia dovesse nascere a costo zero; in pratica i Presidenti che si sono succeduti a guidarla, e con loro i dipendenti transitati in Anpal, si sono trovati in questi anni a dover fare le nozze coi fichi secchi.

