Buone notizie dai prezzi americani (e dalla Fed)

L’ultimo rapporto della Federal Reserve suggerisce che l’inflazione si è moderata a febbraio, portando a meno pessimismo sul futuro dell'economia. L’indice dei prezzi della spesa per consumi personali è aumentato dello 0,3 per cento su base mensile, rispetto all’0,6 per cento di gennaio, portando il tasso annuo al 5 per cento.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE