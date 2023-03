Poste Italiane sfida le app di delivery e consegna della spesa direttamente a casa

La società partecipata entra nel mercato dell'ecommerce enogastronomico, il cui valore è triplicato negli ultimi quattro anni. Il nuovo servizio è già disponibile nelle grandi città ma a breve sarà esteso nei principali capoluoghi

Negli ultimi quattro anni il valore degli acquisti enogastronomici tramite ecommerce è triplicato, facendo esplodere il mercato di app e siti che consegano la spesa a domicilio. Il trend si è consolidato durante la pandemia, con il paese in lockdown. Ma dopo aver sperimentato la novità in molti hanno continuato a preferire gli ordini online. Così anche Poste Italiane ha deciso di entrare nel mercato lanciando un servizio di corriere espresso per i prodotti alimentari freschi.

Il braccio operativo del progetto sarà affidato alla controllata MLK Deliveries, che lavorerà in partnership con la Mazzocco srl, società del gruppo di sistemi logistici Italtrans. Da una parte MLK userà la sua tecnologia, smistando le prenotazioni, dall'altra Mazzocco metterà a disposizione la piattaforma logistica del freddo attraverso i suoi automezzi refrigerati per le consegne dell'ultimo miglio.

Oggi è già possibile utilizzare il servizio a Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze ma a breve, informa un comunicato, sarà esteso in tutti i principali capoluoghi. La flessibilità è alla base del servizio: la scelta dell'orario di consegna sarà affiancata dalla possibilità di selezionare un punto di ritiro e ogni variazione potrà essere segnalata fino a mezz'ora prima.

D'altra parte è questo ciò che cercano gli utenti, come confermano diversi studi. Secondo la rivista di settore Startup Magazine, sette italiani su dieci si affidano alle varie applicazioni di spesa online per acquistare generi alimentari da far arrivare direttamente a casa propria, specialmente via smartphone. Un mercato che si stima in crescita e su cui da oggi anche Poste ha deciso di investire, sfidando le app di delivery che negli ultimi anni hanno rivoluzionato il modo in cui si acquistano tutti i beni di prima necessità.