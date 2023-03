I libberalisti esagitati della scienza triste che smanacciano sui social

C’è il liberista e c’è il libberalista esagitato, esaltato. Il primo maneggia la cultura e ha un’idea di mondo, il secondo la smanaccia sui social e non ha la minima idea di cosa siano la società, la storia. Mio nonno Mario diceva che bisogna dare un matto ai liberali, e aveva ragione, come si è visto nella storia italiana, come si è visto con Berlusconi nella sua epoca aurea, come si vede con Calenda che se non si fa iniezioni di mattocchieria e rapidamente finirà per sembrare un professore che si prende sul serio, Calenda sul serio, ma il nonno non poteva prevedere che si esagerasse tanto e che accademici buzzurri si facessero un punto d’onore di equiparare individualismo e regole libertarie da Reggio Calabria a Francoforte. La malattia di tipacci ferventi e scoglionati alla Michele Boldrin, il tiktoker col sandalo californiano esperto in insulsaggini e insulti accademici, è il pedagogismo, il cenacolo dei sicuri di sé, una variante economicista dell’azionismo di minoranza, l’accolita che odia l’italiano che è in loro, il famoso nemico delle vongole.

