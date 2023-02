Al sud serve più disciplina se vuole sfruttare l'occasione del Pnrr

Nel mezzogiorno il settore pubblico svolge un ruolo nettamente più importante rispetto al resto d’Italia, non solo sul piano quantitativo ma anche come fonte di lavoro di qualità medio-alta. Come documentato in modo eccellente dal rapporto di Banca d’Italia sui divari territoriali, le recenti difficoltà del sud hanno origine dalla crisi del 2008, cui è seguito un lungo periodo di tagli agli investimenti pubblici che in precedenza avevano sostenuto la convergenza tra sud e nord. Il drastico ridimensionamento dei trasferimenti ha coinvolto anche le amministrazioni locali: non solo il sud ha perso occupazione e pil relativamente al nord dal 2008 in poi, ma la sua Pubblica amministrazione ha perso dipendenti pubblici e con essi la capacità amministrativa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE