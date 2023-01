Il prezzo del gas non fa più notizia

Ieri il prezzo del gas scambiato sul Ttf di Amsterdam era a 55 euro al megawattora in calo di oltre il 14 per cento. In flessione del 27 per cento se si prende come riferimento l’inizio dell’anno, ma soprattutto un crollo dell’85 per cento rispetto al picco di 240 euro al megawattora toccato ad agosto. Quello attuale è il livello più basso da settembre 2021, quando l’aumento dei prezzi era dovuto alla ripresa post Covid e la guerra in Ucraina era quasi inimmaginabile, in una fase peraltro in cui il costo del gas era in crescita mentre ora è in calo. Quello che stiamo vivendo è uno scenario completamente diverso rispetto a pochi mesi fa: a settembre, dopo l’annuncio di Gazprom della chiusura a tempo indefinito del Nord Stream, il prezzo del gas era salito di nuovo a 245 euro/MWh. E Mosca diffondeva spot televisivi di città europee al freddo e al buio dopo la chiusura dei gasdotti, annunciando che “l’inverno sarà lungo e gelido”. Il gas era l’arma per eccellenza di Putin, il grimaldello attraverso cui scardinare l’unità europea sotto la pressione economica e sociale delle fabbriche chiuse, della recessione e dell’inflazione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE