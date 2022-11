Sace (Mef), guida per imprese “sociali”. La lezione di Victoria Hurt, guru della sostenibilità

"Per preservare l’economia di mercato bisogna trasformarla”. Con queste poche parole Victoria Hurt, tra i massimi esperti al mondo di sostenibilità (è professore associato al Cambridge Institute for Sustainability Leadership e ambassador al British Council presso le Nazioni Unite), affronta, in un colloquio con il Foglio, la maggiore obiezione sollevata da quanti sono convinti che l’accelerazione nella transizione energetica rappresenti uno dei maggiori rischi per l’economia globale alla luce di uno scenario mutato con la crisi pandemica e la guerra russo-ucraina. In pratica, un attentato al capitalismo. “Il nostro sistema si basa sull’assunto che se ogni attore economico persegue il suo interesse di breve termine – il profitto per le imprese, i guadagni e i consumi per i cittadini – si raggiunge il massimo bene per tutti, ma questo non sta assolutamente funzionando. L’economia ha a che vedere con il benessere della società nel suo insieme e ci sono paesi che stanno già lavorando per diventare economie del benessere”, osserva Victoria Hurt che in questi giorni è stata ospite di un incontro promosso da Sace (Mef) con manager e leader del mondo economico, industriale, finanziario e istituzionale italiano. Il suo è un invito a guardare le cose da un altro punto di vista ma senza cadere nella filantropia o in ideologismi. In uno dei suoi ultimi tweet ha detto, per esempio, di non riuscire a entusiasmarsi per la crescita del mercato finché non comprende che cosa esattamente stia crescendo: “Se crescita vuol dire benessere collettivo di lungo termine, allora sì che voglio la crescita”.

