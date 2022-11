La Cop 27 non passerà alla storia ma non è una cattiva notizia

Difficilmente la Cop27 passerà alla storia. Significa che è un fallimento? Non necessariamente. Nel momento in cui questo articolo viene scritto i delegati non hanno ancora trovato un accordo sulla dichiarazione conclusiva. Le bozze circolate nei giorni scorsi hanno indotto le maggiori organizzazioni ambientaliste a denunciare l’ “inazionismo” dei governi, in particolare quelli occidentali. Sono due, soprattutto, i temi su cui gli sherpa faticano: la costituzione di un fondo per compensare i paesi maggiormente colpiti dal cambiamento climatico e la condanna definitiva dei combustibili fossili.

