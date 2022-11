La corsa ai tassi non è una gara

Ieri Bank of England (BoE) ha deciso di aumentare i tassi di 0,75 punti base portando il livello generale al 3 per cento sulla scia della Federal Reserve che mercoledì ha aumentato il costo del denaro a un livello compreso tra il 3,75 e il 4 per cento. E il presidente della Fed, Jerome Powell, ha detto di essere disposto ad andare anche oltre il 5 per cento pur di combattere l’inflazione. E la Bce, che cosa farà? Dopo aver portato la settimana scorsa il tasso di riferimento al 2 per cento, la Banca centrale europea di Christine Lagarde s’interroga sulle future mosse sapendo di avere il fiato sul collo dei governi che temono un eccessivo indebolimento dell’economia. Ieri Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo dell’Eurotower, aprendo la Ecb Money Market Conference a Francoforte, ha detto che la Bce dovrà “individuare una calibrazione ottimale della politica monetaria”. Vuol dire, questo il suo pensiero in sintesi, che deve ricondurre l’inflazione al suo obiettivo del 2 per cento in tempi brevi, ma realistici.

