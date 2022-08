Caro energia e i limiti della strategia di Draghi

La politica di sussidi generalizzati costa molto e distorce il segnale di prezzo, fondamentale in una fase in cui serve risparmio energetico. Con l'inflazione persistente è il momento di passare ad aiuti mirati ai più poveri: si deve fare di più per chi ha più bisogno, ma spendendo meno

Il prossimo governo molto probabilmente dovrà cambiare impostazione nel contrasto all’inflazione, passando da aiuti generalizzati a misure più specifiche e targettizzate. Il governo Draghi ha reagito all’aumento dei prezzi iniziato alla fine del 2021 con pacchetti di misure che, solo per coprire l’aumento delle bollette, sono costati 30 miliardi di euro. Il problema è che la gran parte delle misure adottate – dalla compensazione degli oneri di sistema alla riduzione dell’Iva sul gas e al taglio delle accise sui carburanti – sono generalizzate, cioè rivolte a tutti senza distinzioni di reddito. Inoltre, hanno l’altro grande difetto di distorcere il segnale di prezzo, che è fondamentale per ridurre i consumi in una fase in cui il risparmio energetico è indispensabile per reagire al taglio delle forniture russe.