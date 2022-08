Perché il boom del lavoro è uno schiaffo a Landini & co.

Non lo ricorda più nessuno, ma la cifra era terrificante: 700 mila. Era il numero di persone che da un giorno all’altro avrebbero perso il lavoro se fosse stato tolto il blocco dei licenziamenti: “La stima più accreditata è da brividi: 700 mila licenziamenti attesi dal 1° luglio”. Con questi argomenti la Cgil, e gli altri sindacati appresso, l’anno scorso scesero in piazza per chiedere al governo l’ulteriore proroga del divieto di licenziamento. Maurizio Landini prevedeva per l’autunno una “rottura sociale”, mentre il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri, con dichiarazioni pirotecniche, diceva: “Non possiamo far scoppiare una bomba sociale di 1 milione di licenziamenti”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE