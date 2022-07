La siccità non basta a spiegare i problemi dell'acqua in Italia. Parla D'Aprile (Mite)

L’avviso è arrivato nella serata di lunedì quando Fabrizio Curcio, il capo della Protezione civile ha detto che in alcune zone d’Italia, specialmente al nord, non è da escludere l’avvio di piani di razionamento dell’acqua anche nelle ore diurne. Vari comuni del nord Italia, dove non piove da mesi e anche quelle volte in cui sembrava dovesse piovere si è vista solo qualche goccia, hanno infatti già adottato misure per limitare il consumo di acqua nel proprio territorio. L’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po ha parlato della “peggior crisi da 70 anni ad oggi”. Nel delta del Po l’acqua del mare Adriatico è arrivata oltre i 21 chilometri e mercoledì a Parma gli enti si ritroveranno nuovamente per capire come gestire la situazione nel breve periodo. Ma davvero non c’era nulla che potesse essere fatto? Pianificazioni tempestive e creazioni di infrastrutture adeguate non avrebbero potuto attenuare le difficoltà di questo periodo? “Sulla pianificazione e prevenzione si può lavorare meglio a livello nazionale”, ammette Laura D’Aprile, capo dipartimento per lo sviluppo sostenibile del ministero della Transizione ecologica (Mite). “Per questo al Mite intendiamo rafforzare proprio la fase di previsione e monitoraggio, attraverso il consolidamento degli strumenti di misura e la standardizzazione degli indicatori di allerta, ma anche attraverso una vigilanza maggiore sul ruolo delle autorità di Bacino distrettuale, che deve essere più proattivo”.

