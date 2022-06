I contratti pubblici servono a promuovere riforme e transizioni? L'Anac esagera

Nella relazione annuale al Parlamento presentata ieri, l’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) afferma che i contratti pubblici “non sono solo un mezzo per acquistare beni e servizi, o per costruire piccole e grandi infrastrutture”. Essi, “invece” (ci si sarebbe aspettati almeno un veltroniano “ma anche”), sono “lo strumento più efficace nelle mani dei decisori pubblici per dare impulso e concretezza alle politiche pubbliche, per rendere concreti e attuali i valori ad essi sottesi, nonché per perseguire le grandi finalità legate alla coesione sociale, alla transizione ecologica e digitale”. Insomma, secondo l’Anac, i contratti pubblici sono un mezzo per promuovere le grandi riforme, magari addirittura per fare la rivoluzione, oltre che un’alcova per fare l’amore (sempre secondo l’Anac, infatti, sono “il luogo ideale di incontro fra pubblico e privato”).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE