L'export suggerisce ottimismo

L’export italiano continua a reggere gli urti e a crescere grazie alla presenza forte sui mercati di paesi a economia aperta, di mercato, con i quali i rapporti sono consolidati da tempo. Non sono gli effetti della ritirata dalla globalizzazione, calma, sarebbe molto azzardato dare per esaurito un processo con effetti profondi e con radici in tutte le principali filiere logistiche e produttive. Sembra, invece, la fine del potere dell’immaginazione esportatrice, con le missioni, piene di speranze e di timori, verso paesi economicamente lontani e privi di robusti impianti di regole commerciali. Per l’Italia significa che lo sguardo delle nostre aziende in cerca di mercati di sbocco va dove è più naturale che ci siano possibilità.

