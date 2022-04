Sull'inflazione la Fed è in ritardo, ma meno di quanto si pensi

Secondo la teoria economica, i tassi d’interesse sono fissati dalla Banca centrale seguendo una regola (c.d. “Taylor rule”) con l’obiettivo di minimizzare gli scostamenti dell’inflazione dal target prefissato e di stabilizzare il ciclo economico attorno al sentiero di crescita. Utilizzando la versione moderna della Taylor rule, James Bullard – presidente della St. Louis Fed – ha mostrato in una recente presentazione che negli Stati Uniti il tasso di rifinanziamento principale dovrebbe essere al 3,5 per cento circa. Il valore calcolato è molto superiore al livello effettivo (tra lo 0,25 e lo 0,50 per cento) e ha indotto alcuni commentatori a sostenere che la Fed sia in ritardo nel controllo dell’inflazione (il settimanale The Economist ha addirittura parlato di “errore storico”). La Fed, dal nostro punto di vista, è in ritardo nel posizionamento dei tassi ma meno di quanto si pensi. E per capire il perché occorre ripercorrere la storia recente dell’inflazione e dell’andamento dei tassi d’interesse negli Stati Uniti.

