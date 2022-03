Uno spettro si aggira per l'Europa: lo spettro della stagflazione

Ci troviamo in uno scenario peggiore degli anni Settanta: l’inflazione può sfuggire di mano. La Fed sta agendo in ritado, ma la Bce che fa?” Parla Monacelli

“Al momento non vediamo segnali di stagflazione”, ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, intervenendo a una conferenza dell’Istituto Montaigne di Parigi. Eppure, il rischio di andare incontro a una fase di forte aumento dei prezzi con bassa crescita è concreto, come avverte un numero crescente di centri studi e di economisti ricordando ciò che accadde negli anni Settanta con lo choc petrolifero. “In quegli anni l’errore più grande – dice al Foglio Tommaso Monacelli, economista dell’Università Bocconi – fu una politica troppo poco restrittiva da parte delle banche centrali per quasi tutta la durata della crisi”.