Più estrazioni di gas e meno burocrazia verde. Due buoni segnali dal Cdm

Il governo ha varato oggi l’ennesimo decreto per far fronte al caro energia. Sul piatto non ci sono solo risorse cospicue a favore di famiglie e imprese. Tra gli articoli del provvedimento ci sono scelte più di lungo termine, che finalmente intervengono sulle cause del problema, anziché sui suoi sintomi. E’ il caso delle semplificazioni per l’installazione delle fonti rinnovabili e, più ancora, della ripresa della produzione nazionale di gas metano. Per quanto riguarda le energie verdi, da tempo si lamentano i tempi insostenibili della burocrazia che frenano investimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi europei sulla decarbonizzazione. Le nuove misure si inseriscono in scia a quelle già adottate nel passato, che già stanno dando i primi risultati: un’indagine della Staffetta Quotidiana ha rivelato che i tempi medi di autorizzazione dei grandi impianti fotovoltaici si aggirano attorno ai quindici mesi, e ora si ridurranno ulteriormente.

