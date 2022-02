Buona, brutta, cattiva. L'inflazione è di tre tipi. E la Bce non può più sbagliare

La settimana scorsa Eurostat ha pubblicato i dati preliminari dell’inflazione nell’area euro per gennaio. L’inflazione di fondo (al netto di beni energetici ed alimentari) è rimasta sopra il target della Bce, al 2,3 per cento, mentre le attese erano per una decelerazione più marcata. Gli analisti rimangono incerti sull’evoluzione della componente di fondo ma è possibile resti sopra il target della banca centrale nel 2022. L’evidenza, alla luce di quanto avvenuto negli ultimi mesi negli Stati Uniti, suggerirebbe un imminente rialzo dei tassi. Ci permettiamo però di invitare alla prudenza poiché l’interpretazione dei dati, a differenza di quelli americani, non è semplice. Per spiegare il perché prendiamo a prestito quanto detto solo qualche settimana fa da Fabio Panetta membro del board esecutivo della Bce. In un discorso pubblico, il 24 novembre Panetta spiegava che esistono tre tipi di inflazione: quella “buona”, quella “cattiva” e quella “brutta”. La “buona” è l’inflazione generata da shock positivi di domanda aggregata. In queste circostanze la domanda è robusta, l’output è al (o sopra il) potenziale, l’occupazione è elevata e le aspettative sono ancorate attorno al target. L’inflazione “cattiva” è invece generata da shock dal lato dell’offerta. Questi shock sono “cattivi” poiché tendono a far aumentare i prezzi e al tempo stesso a deprimere l’attività economica. L’esempio classico è quello di un rialzo dei prezzi energetici che si traduce per l’area euro in una modifica delle ragioni di scambio e una riduzione del reddito reale disponibile. L’ultimo tipo di inflazione (quella “brutta”) emerge, indipendentemente dai fattori scatenanti, quando le aspettative dell’inflazione futura si de-ancorano e l’inflazione diventa persistente attraverso una spirale prezzi-salari-aspettative.

