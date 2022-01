La Cina è il paziente zero dell'inquinamento

Il gigante asiatico da solo fa il 60 per cento dell’aumento totale del consumo di carbone. I dati e i dogmi da combattere sull’energia pulita

Belle e brutte notizie sul fronte dei consumi energetici nel mondo del 2021. La prima è che i consumi di elettricità crescono, secondo i primi consuntivi dell’Agenzia internazionale dell’energia (Aie), del 6 per cento. Un altro segno di un’economia che nonostante le tante incertezze legate ad una pandemia mai passata ha ripreso a crescere. Cresce anche il consumo di petrolio di un altro 6 per cento con la previsione che nel 2022 potrebbe tornare sopra i livelli pre covid molto vicino ai 100 milioni di barili. E cresce a ruota la domanda di gas del 3-4 per cento.