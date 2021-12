Solo con salari più alti crescerà il lavoro. Parla Paolo Scaroni

“Non vedo clima di protesta. Benefici per tutti se l’economia continuerà a crescere”. L'intervista del Foglio al presidente del Milan ed ex ad di Enel ed Eni

Presidente Paolo Scaroni, lo sciopero generale di Cgil e Uil doveva bloccare l’Italia ma l’Italia non si è bloccata.

“Ho notato un seguito limitato – dice l’ex ad di Enel ed Eni e ora presidente del Milan – poca gente in piazza, del resto nel paese non si avverte un clima protestatario, prevale il desiderio di ripartenza”.