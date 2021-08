Dal green pass alle pensioni, la strana coppia Salvini & Landini

I leader della Cgil e della Lega sono un po' nell'angolo, ma hanno già una via di fuga: le pensioni. In autunno la strana alleanza tre i due nemici metterà alle strette il governo con una proposta inaccettabile per Draghi: Quota 41

Entrambi diventati popolari per la felpa in tv prima di mettersi la giacca, ma agli antipodi politici, sono i protagonisti di una strana alleanza che rischia di destabilizzare il governo nei prossimi mesi. Sono Maurizio Landini, segretario generale della Fiom, e Matteo Salvini, leader della Lega. In questa fase hanno una posizione analoga di ostilità, o quantomeno di dura critica, al green pass a scuola e nelle mense e sono entrambi in difficoltà.