La globalizzazione è l'altro vaccino che ci sta proteggendo

Che cosa c’entra la pandemia con l’Afghanistan? E cosa c’entra la globalizzazione con la scelta isolazionista fatta a Kabul? E cosa c’entra l’ideologia nazionalista con il ritorno dei talebani? Riavvolgiamo il nastro e proviamo a ragionare un istante. Pronti? Via. Dunque. C’è un vaccino di cui si parla molto, anche se a volte a sproposito, che è quello che ci permetterà di superare la pandemia dal punto di vista sanitario. Ma c’è un vaccino di cui invece si parla poco, anche se non meno salvifico, che è quello che ci sta permettendo di affrontare la pandemia dal punto di vista economico. Il primo vaccino è quello che conosciamo ed è quello che ogni giorno milioni di persone si fanno iniettare per provare a trasformare il Covid-19 in qualcosa di più simile a un ricordo del passato che a una nuova angoscia legata al futuro. Il secondo vaccino è quello che non vogliamo vedere ed è quello che però ogni giorno si presenta sotto i nostri occhi in un modo molto diverso rispetto a come era stato descritto in passato. Il secondo vaccino di cui parliamo oggi coincide con una parola che i populismi hanno provato a trasformare in un sinonimo di virus, la globalizzazione, e che invece, un anno e mezzo dopo l’inizio della pandemia, somiglia più a una cura che a un virus.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE