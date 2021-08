Helbiz al Nasdaq, il monopattino elettrico corre fino a Times Square

La start up italo-americana non fa più solo monopattini. Ora è la prima società di micro mobilità quotata in Borsa

Arrivare in monopattino a Wall Street non era un’impresa ipotizzabile fino a poco tempo fa. Non lo era di sicuro quando il 16 ottobre 2015, Helbiz, il cui nome è nato dalla crasi tra “help” e “business”, fu fondata da Salvatore Palella, imprenditore nato in Sicilia ma oggi residente a New York, pensando di cambiare faccia al trasporto condiviso del futuro. Monopattini, ma anche biciclette, scooter e un giorno taxi-drone. Oggi la società italo-americana ha le idee chiare su come si evolverà il futuro della mobilità condivisa sulle strade di tutto mondo.