La guerra alla plastica

Sabato prossimo entra in vigore la direttiva europea sulla plastica monouso, che mette al bando molti prodotti come cannucce, posate, cotton fioc e così via, accusati di contribuire all’inquinamento dei mari. Le nuove regole si inseriscono nel solco dello sforzo dell’Ue di reclamare, e ostentare, la leadership globale in campo ambientale. Ma è davvero così? Ci sono almeno due aspetti da considerare. Il primo: è vero che i prodotti monouso sono causa di un gigantesco problema ambientale, ma questo dipende solo per una piccolissima parte dal comportamento degli europei. Dei 380 milioni di tonnellate di plastica prodotti globalmente ogni anno, il 3 per cento finisce nei mari: solo il 3-4 per cento di tale quota arriva dall’Ue. La gran parte proviene dalle turbolente economie asiatiche. Questa asimmetria suggerisce che il problema non sta tanto nell’uso della plastica, quanto nel suo corretto smaltimento.

