L'altro sblocco che serve al tessile

La proroga a fine ottobre del blocco dei licenziamenti per le aziende di tessile e pelletteria è logica, essendo l’abbigliamento quello che più ha sofferto per le chiusure per covid, con distretti come Prato (il maggiore d’Europa con 7 mila aziende e 40 mia addetti), Biella e Como alle prese con cali di ordini del 70 per cento. Ieri mentre il governo decideva il gruppo Ferragamo annunciava l’assunzione come ad di Marco Gobbetti, ceo di Burberry’s (del quale ha risollevato blasone e finanze) e per 13 anni nel conglomerato del lusso Lvmh a capo dei brand Givenchy e Celine.

