A che punto è la discussione parlamentare sulla riforma fiscale?

Anche se un po’ sottotraccia, i lavori della commissione parlamentare sulla riforma fiscale stanno procedendo. Dopo una serie di udienze, i partiti hanno depositato i documenti che descrivono le proprie proposte. Una proposta finale dovrebbe ora essere elaborata dalla commissione entro la fine di luglio. Sono, naturalmente, tempi soggetti alle abituali incertezze politiche. Inoltre, la proposta che uscirà verrà ulteriormente modificata nel dibattito parlamentare, i cui tempi non sono al momento chiari. C’è però abbastanza materiale per cercare di capire in che direzione potrebbe muoversi la riforma, quali saranno i cavalli di battaglia dei partiti e quali saranno i punti di compromesso possibili. Vale quindi la pena di provare a riassumere lo stato del dibattito.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni