Savona vuole regolare le cryptovalute, ma bisogna farlo con l'Ue

Il presidente della Consob, Paolo Savona, nella sua relazione annuale ha di nuovo sollevato l’urgenza di una nuova regolamentazione per le cryptovalute suggerendo che, nel caso in cui l’iter avviato a livello europeo per combattere le distorsioni in questo settore si rivelasse troppo lungo, l’Italia dovrebbe provvedere in modo autonomo. In questo passaggio si coglie il persistere di un certo desiderio di indipendenza rispetto alle istituzioni regolatorie europee da parte di Savona che in passato, anche quand’era ministro del governo gialloverde, non ha nascosto il suo euroscetticismo, salvo poi ammorbidirsi in tempi più recenti.

