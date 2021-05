Non si può semplificare complicando le leggi: i paletti di Cna

Non sorprende l’acceso dibattito sul decreto semplificazioni, con un innalzamento della tensione tra la maggioranza e le forze sociali. Il provvedimento segna l’inizio della difficile scalata per ridisegnare buona parte dell’architettura istituzionale, funzionale alla modernizzazione del paese e al rispetto degli obiettivi ambiziosi e degli impegni assunti con la presentazione del Pnrr. Le semplificazioni sono il primo gran premio della montagna del corposo tour delle riforme. Un tassello fondamentale che dovrà essere coerente con il trittico degli interventi sulla Pa, la giustizia civile e il fisco. E’ la condizione preliminare per superare criticità endemiche e dare impulso alla ripartenza degli investimenti che rappresentano un fattore cruciale per la ripresa economica. Velocizzare la capacità di spesa è quindi indispensabile ma per la rigenerazione del paese la prima discriminante è spendere bene.

