Banche? Draghi guiderà l'éra delle fusioni. Parla Caselli (Bocconi)

A volte le cose accadono anche per caso: Fininvest ha venduto il suo pacchetto del 2% in Mediobanca per questioni di liquidità in vista di importanti operazioni e anche forse perché non aveva più senso far parte di un accordo di consultazione come quello che oggi riunisce i soci storici di piazzetta Cuccia. Il Biscione deve aver pensato che meglio sarebbe stato approfittare dell’attivismo di Leonardo Del Vecchio su Mediobanca per incassare 174 milioni di euro da destinare ad altri investimenti. Non c’è prova che sia stato il patron di Luxottica a comprare da Fininvest salendo così al 15,4% del capitale con in tasca l’autorizzazione della Bce per arrivare al 20. Comunque sia andata, la motivazione che la società della famiglia Berlusconi ha dato all’operazione avvenuta con il supporto di Unicredit in qualità di broker dovrebbe far riflettere su quanto le cose stiano cambiando in Mediobanca che è sempre meno salotto finanziario e sempre più una merchant bank, sotto scalata, con un gioiello della corona: la partecipazione di controllo in Generali.

