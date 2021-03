Imprese, famiglie e fisco. Per Marattin (Iv) sono altre le priorità

Tra le tante sfide che attendono la politica italiana nel prossimo futuro c’è quella di abituarsi a valutare le politiche pubbliche con strumenti trasparenti e precisi, per verificare che esse producano risultati misurabili, che siano conformi agli obiettivi prefissi e che non vi sia – nel tempo – un uso alternativo di quelle risorse che riesca a conseguire un obiettivo più desiderabile. Un ottimo primo banco di prova per inaugurare questa buona pratica è il cashback, l’unica vera misura su cui nel precedente governo non era consentito neanche iniziare a discutere. Se nei prossimi tre mesi svolgiamo una seria valutazione di come lo strumento stia funzionando, che risultati effettivi stia raggiungendo e che rapporto vi sia tra questi e il costo sostenuto, a giugno saremo in grado di decidere se vale la pena continuare o meno.

