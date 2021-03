Perché è giusto abolire il Cashback

Quali fossero il senso e lo scopo del provvedimento era evidente dalle modalità dell’annuncio in stile televendita: “E poi ci sarà il superbonus! Attenzione… se uno spende tanto, i primi 100 mila sms avranno 1.500 euro. In più ci sono i 50 milioni della lotteria!”. Così, lo scorso autunno, al Festival dell’economia di Trento, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva presentato il “Cashback”: un rimborso del 10 per cento di qualunque acquisto fatto con strumenti di pagamento digitali, fino a una restituzione massima di 300 euro all’anno.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni