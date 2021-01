Fca-Psa cambia anche le relazioni industriali. Meglio guardare avanti

La costituzione della società Stellantis tra Fca e Psa rappresenta una novità rilevante nel mercato automobilistico, anche per i problemi di integrazione finanziaria, tecnologica e produttiva che dovrà affrontare. E’, tra le grandi imprese del settore, l’unica transatlantica, il che le conferisce un vantaggio commerciale nelle aree europea e americana (del nord e del sud), che dovrebbe compensare la scarsa penetrazione nel mercato asiatico. E’ anche un’impresa a capitale misto, vista la presenza dello stato francese e di quello cinese, oltre ai fondi pensione americani. La complessità oggettiva della costruzione societaria può produrre capacità innovative o ostacoli, tutto dipenderà dalla capacità del management (oltre che dall’andamento dei mercati). Tra le altre questioni da sciogliere c’è anche quella delle relazioni industriali, che risentono ovviamente delle diverse tradizioni e legislazioni vigenti in Francia, in Italia e negli Stati Uniti.

