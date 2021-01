Utilizzare il Recovery fund per trasformare l'Italia in un paese innovatore

Si moltiplicano le iniziative pubbliche per finanziare nuovi centri e startup. Ma non è così che si creano sviluppo e innovazione

Come spendere i soldi del Recovery fund? Dove investire questa massa di risorse che, come molti dicono, non abbiamo visto dai tempi del Piano Marshall e che probabilmente non vedremo più per molti anni a venire?

