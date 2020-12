La verità, vi prego, sulle siringhe di Arcuri

Secondo i principali giornali, è solo grazie alle luer lock acquistate a caro prezzo dal Commissario se si può estrarre una dose in più dalle fiale di vaccino Pfizer. Non è così: come conferma l’Aifa, va bene qualsiasi siringa di precisione meno costosa

Ieri i principali quotidiani italiani lodavano il colpo geniale del Commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri che farà moltiplicare i vaccini: da ogni fiala di Pfizer-BioNTech si potranno ottenere sei dosi e non più cinque (il 20 per cento in più) e questo proprio grazie alle siringhe di precisione scelte dal commissario e tanto contestate nelle settimane passate per il loro costo eccessivo. “E’ la rivincita delle luer lock acquistate da Arcuri – scrive Repubblica – e costate il doppio di quelle normali, con un aggravio di spesa di 1,7 milioni. Che però, grazie alle loro caratteristiche che consentono di ricavare anche un’altra dose a fiala, consentono ora un risparmio di 60 milioni, tanto sarebbero costate le altre dosi ricavate”.

Pubblicità

Pubblicità