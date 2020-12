Qui è in gioco il futuro, e lo stiamo perdendo

Nella bozza del Piano di ripresa e resilienza (Prr) alla ricerca scientifica e all’istruzione sono dedicate otto pagine su 125 ossia uno scarno 6 per cento dell’intero documento. Le indicazioni contenute nelle otto pagine non esprimono alcuna strategia per il futuro del paese e dei giovani che tra dieci o quindici anni dovranno svolgere professioni competitive sul mercato globale. Non dimentichiamo che i 209 miliardi (da spendere entro il 2026) del Next Generation Eu sono in gran parte prestiti che andranno restituiti e che quindi dovrebbero essere investiti in modo remunerativo. Infatti, 193 miliardi vengono dalla Recovery and Resilience Facility (Rrf) e il resto da altri fondi europei previsti nel Ng-Eu (React Eu e Just Transition Fund).

