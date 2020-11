Bonus mobilità, il click day è un disastro

Oltre 600mila persone si sono messe in fila questa mattina per richiedere il buono destinato a bici e monopattini sul sito creato da Sogei e ministero dell'Ambiente. Che però non funziona

Il giorno del bonus mobilità è finalmente arrivato e centinaia di migliaia di persone si sono collegate al sito buonomobilita.it, questa mattina alle nove in punto. Obiettivo: richiedere l’attesissimo rimborso per aver acquistato una bici, anche a pedalata assistita, un monopattino o uno degli altri mezzi per la micromobilità – tipo hoverboard, segway e monowheel – purché siano a propulsione prevalentemente elettrica. Cosa può andare storto? Per ora parrebbe quasi tutto, a cominciare dal sito. In molti sono infatti finiti a cliccare sul dominio buonomobilità.it, molto simile all’originale se non fosse per l’accento finale, un sito farlocco, riportato erroneamente da agenzie di stampa e in numerosi comunicati, oscurato solo in tarda mattinata nonostante le numerose segnalazioni fatte nei giorni scorsi.

