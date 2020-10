Unicredit, sarà Pier Carlo Padoan il prossimo presidente

Il consiglio di amministrazione riunito questo pomeriggio ha cooptato l'ex ministro del Tesoro. La nomina avverrà con il rinnovo del board, nell'assemblea degli azioni del prossimo aprile

Sarà Pier Carlo Padoan il prossimo presidente di Unicredit. Lo conferma al Foglio lo stesso Padoan, dopo le indiscrezioni anticipate dalla stampa nel pomeriggio.

Con una nota diffusa al termine del consiglio di amministrazione, l'istituto di credito ha spiegato che il cda ha "cooptato all'unanimità il Pier Carlo Padoan quale amministratore non esecutivo, dopo averlo identificato come miglior candidato per la posizione di Presidente di UniCredit per il prossimo mandato (2021-2023)". La decisone è stata presa "con il supporto di una task force composta di amministratori indipendenti guidata dal vice presidente Lamberto Andreotti". L'ex ministro del Tesoro "resterà in carica come consigliere fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2020 e a rinnovare l'intero consiglio di amministrazione", ad aprile prossimo, quando scadrà anche il mandato dell'attuale presidente Cesare Bisoni. Intanto, spiega la nota, il designato presidente si dimetterà dalla carica di deputato.

In vista dell'assemblea degli azionisti, l'ex ministro "svolgerà un ruolo attivo nella definizione della lista dei candidati per il rinnovo dell'organo amministrativo", continua la nota.

Padoan, già ministro dell'Economia dei governi Renzi e Gentiloni, un trascorso nell'Ocse e nel Fondo monetario internazionale, sarebbe il secondo ex ministro del Tesoro a diventare presidente del gruppo bancario dopo Fabrizio Saccomanni, l'ex ministro del governo Letta scomparso l'8 agosto del 2019.