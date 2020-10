La luce in fondo al lockdown

C’è un fatto: mai come nei mesi di lockdown gli italiani hanno apprezzato il valore dell’energia elettrica. Luce, computer, televisione, lavastoviglie, magia. E il mago della materia, in Italia, si chiama Francesco Starace che, dal 2014 alla guida di Enel, ha trasformato l’azienda nel primo produttore privato di energia rinnovabile a livello mondiale. Non è mistero che l’ingegnere senza ombre e senza macchie abbia atteso la seconda riconferma come una semplice formalità dovuta, se non altro perché è più bravo degli altri e prima degli altri ha visto l’ineluttabilità della transizione verso un mondo a zero emissioni. Prima di intervenire alla scuola “Rinascita Italia. The Young Hope”, promossa dall’associazione Fino a prova contraria, l’ad e direttore generale di Enel concede un dialogo in esclusiva al Foglio.

